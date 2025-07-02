Брюс зазначила, що не йдеться про повне припинення допомоги Україні з боку Вашингтона.

Рішення Сполучених Штатів Америки про призупинення постачання озброєнь Україні не означає повне припинення військової допомоги. Про це сказала на брифінгу речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

"Ми не зупинили постачання зброї Україні. Це один аспект, одна ситуація, одна подія, яка змінилася. Як ви чули від міністерства оборони, існує безліч інших потужних варіантів і зусиль щодо ситуації з Україною і постачанням зброї", – заявила вона.

Крім того, за словами представниці Держдепу, американський президент Дональд Трамп "підтвердив свою незмінну прихильність до зобов'язань щодо ракет Patriot".

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Брюс додала, що не йдеться про повне припинення допомоги Україні з боку Вашингтона.

"Це одна подія в одній ситуації, і ми обговоримо, що буде далі", – констатувала вона.

США призупинили постачання зброї Україні: що відомо

Напередодні видання Politico повідомило, що США призупиняють постачання деякої зброї Україні. Зазначалося, що таке рішення було ухвалено ще в червні, але набуло чинності тільки зараз.

BILD підкреслює, що наявних запасів американських ракет Україні вистачить до кінця літа, після чого ситуація може стати критичною.

Тим часом президент України Володимир Зеленський каже, що на робочих рівнях між Києвом і Вашингтоном з'ясовуються всі подробиці щодо постачання військової допомоги.

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