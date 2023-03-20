До нового пакету американської допомоги увійдуть, зокрема, боєприпаси для HIMARS.

У понеділок, 20 березня 2023 року, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні. Йдеться про надання озброєння на 350 мільйонів доларів.

"Сьогодні, відповідно до делегування повноважень президентом Байденом, я даю дозвіл на передання Україні американського озброєння та обладнання на суму 350 мільйонів доларів", – йдеться в заяві Блінкена, яку опублікував у Twitter журналіст Джозеф Хабуш.

До нового пакету американської допомоги увійдуть, зокрема, боєприпаси для HIMARS, гаубиці і БМП Bradley, ракети HARM, протитанкове озброєння та річкові катери.

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"Ми вітаємо більш ніж 50 країн, які об'єднались заради підтримки України в її захисті суверенітету і територіальної цілісності. Тільки Росія може припинити свою війну сьогодні. Поки вона цього не зробить, ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – додав Блінкен.

При цьому, як зазначила кореспондентка Голосу Америки у Пентагоні Карла Бабб, посадовці оборонного відомства уточнили, що ракети ATACMS чи винищувачі F-16 до нового пакету допомоги не увійшли.

Війна в Україні: допомога від США

Сполучені Штати ведуть активну роботу над підготовкою українського контрнаступу. Зокрема, США постачають Україні бронемашини.

На початку березня США оголосили про виділення чергового пакету допомоги Україні на загальну суму $400 мільйонів.

Крім того, повідомлялося, що в США вивчають можливості модернізації українських винищувачів МіГ. Американські військові розглядають ймовірність установки на них західних ракет класу "повітря-повітря".

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