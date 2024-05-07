Безпілотна система AML буде використовувати такий же набір боєприпасів, як і звичайний HIMARS.

Минулого місяця армія США вперше провела випробування прототипу ракетно-пускової установки M142 HIMARS без екіпажу. Про це повідомляє The War Zone.

Американська армія розглядає систему Autonomous Multi-domain Launcher (AML) у якості інструмента для збільшення наземних ударів без потреби у великій кількості додаткового персоналу.

Під час випробувань на полігоні, за допомогою AML здійснили три пуски реактивних снарядів зменшеної дальності. При цьому передбачається, що комплекс зможе запускати усі типи боєприпасів, які має базовий HIMARS: як звичайні GMLRS і ATACMS, так і новітні ракети PrSM.

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AML зможе виконувати автономне слідування по маршруту, в тому числі, в складі конвоя. По прибутті в призначене місце їм можна буде керувати дистанційно.

Довідка УНІАН. M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) - американська реактивна система залпового вогню, побудованою на колісному шасі FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles).

Система може нести шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Комплекс M142 HIMARS авіатранспортабельний літаком C-130.

HIMARS в Україні – останні новини

Нещодавно експерти Business Insider внесли випадки застосування M142 HIMARS до списку найбільш смертоносних ударів ЗСУ.

Зокрема, згадали цьогорічний удар двома ракетами по роті військових, в результаті якого було знищено щонайменше 60 російських військовослужбовців.

Раніше, нагадаємо, повідомлялось, що після двох років спроб росіяни змогли знищити одну з ракетних систем HIMARS.

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