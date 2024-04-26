Йдеться про створення логістичного центру з боєприпасів.

Литва та Польща можуть створити регіональний центр логістики боєприпасів для систем HIMARS - про відповідну ініціативу згадав литовський лідер Гітанас Науседа під час зустрічі з журналістами на військових навчаннях в Дірмішцях.

Йдеться про спільну участь в оборонних закупівлях двох країн-членів НАТО. Слова політика цитує LNK:

"Ми говорили і про системи HIMARS, оскільки і Литва, і Польща планують придбати ці системи. Вони вже придбали їх, але мають намір придбати ще більше в майбутньому. Особливо з огляду на те, що Польща має плани з виробництва боєприпасів, ми хотіли б співпрацювати. Моя пропозиція полягала саме в цьому напрямку - створення регіонального логістичного центру", - сказав Науседа.

Президент Литви підкреслив, що литовський територіальний сусід - Польща, показує гарний приклад в контексті реагуванні на геополітичні виклики в регіоні. За приклад Науседа навів оборонні витрати, які закладає Польща у своє ВВП. "Ваш приклад фінансування оборони з 4% валового внутрішнього продукту, безумовно, надихає всіх нас", - сказав він.

Науседа підкреслив, що зараз в Литві також тривають дискусії про збільшення державного фінансування оборони. Також Польща та Литва обговорюють майбутні спільні закупівлі ракет, адже це могло б бути показовим прикладом, як країни шляхом співпраці змогли вивести оборонне виробництво на нові рубежі, акцентував президент Литви.

Експерт пояснив значення боєприпасів HIMARS для України

У лютому ветеран російсько-української війни Дикий Євген прогнозував, як на війну в Україні може вплинути постачання нових боєприпасів. Як відомо, ще з зими кажуть, що ЗСУ потерпають від снарядного голоду, і що кількість артилерійських пострілів між Україною та РФ - не на нашу користь. Не вистачає й ракет для застосування HIMARS.

За словами ветерана АТО Євгена Дикого, Україна може отримати від США нові бомби і стартові модулі для HIMARS. Щобільше, Україна буде першою країною у світі, яка випробує можливості зброї на полі бою. "Сподівання досить серйозні", - сказав Дикий. Він пояснив, у чому буде перевага ракет під HIMARS для України. Зараз ми маємо ракети лише у 70 кілометрів дальності.

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