За словами чиновника, можуть пройти місяці, перш ніж Україна отримає ракети.

За словами американських чиновників, адміністрація Джозефа Байдена, швидше за все, відправить Україні тактичні ракетні системи дальньої дії (ATACMS) для надання допомоги в боротьбі з російським вторгненням на її територію.

"Вони наближаються", - сказав один чиновник, який мав доступ до планів допомоги в сфері безпеки. Чиновник зазначив, що, як завжди, такі плани можуть бути змінені до офіційного оголошення, пише ABC News.

Другий чиновник заявив, що ракети "на столі" і, ймовірно, будуть включені в майбутній пакет допомоги в галузі безпеки, додавши, що остаточне рішення ще не прийнято. За словами чиновника, можуть пройти місяці, перш ніж Україна отримає ракети.

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ATACMS для України - деталі

При дальності дії до 190 миль, залежно від версії, розгортання ATACMS може дозволити Україні досягати цілей майже в чотири рази далі, ніж за допомогою наявних в даний час ракет для її високомобільних артилерійських ракетних систем американського виробництва.

Адміністрація досі відхиляла прохання президента України Володимира Зеленського про надання зброї, навіть після того, як Великобританія і Франція відправили аналогічні ракети Storm Shadow, через побоювання з приводу ескалації відносин з Росією, так і з приводу збереження власних арсеналів.

У липні 2022 року радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США "готові піти на ризик", але натякнув, що відправлення ATACMS може призвести до прямого конфлікту з Росією. Через рік на тому ж заході Салліван був менш категоричним.

"Чи віддамо ми в кінцевому підсумку ATACMS чи ні, це буде рішення президента. Він говорив про це з президентом Зеленським. Вони продовжують вести цю розмову", - сказав він у липні цього року.

Дивовижне відкриття також може полегшити вибір адміністрації щодо відправки зброї: США виявили, що в їх арсеналі більше ATACMS, ніж спочатку передбачалося, повідомили ABC News два чиновники.

Поки неясно, наскільки справний знову виявлений запас і який саме тип ракет він містить. ATACMS існує в декількох формах: від ракет з великими фугасними боєголовками до версій протипіхотних касетних боєприпасів, які скидають сотні бомб на цілі.

Крім того, що ATACMS надасть українським екіпажам набагато більшу дистанцію протистояння при нанесенні ударів по російських позиціях, що ускладнює вогонь у відповідь. ATACMS також може допомогти Україні легше досягати цілей в Криму.

Україна отримає американські балістичні ракети ATACMS (дальність 300 км) і німецько-шведські авіаційні крилаті ракети TAURUS (дальність 500 км), впевнений колишній міністр оборони Олексій Резніков.

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