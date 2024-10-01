Сума контракту становить 6,9 мільярда доларів і передбачає постачання авіабомб Японії, Болгарії та Україні.

Сполучені Штати замовили нові партії авіабомб малого діаметру для власних Повітряних сил та іноземних замовників, серед яких є й Україна. Про укладення контракту на суму 6,9 мільярда доларів з компанією Boeing повідомляється на сайті Департаменту оборони США.

Зазначається, що контракт передбачає виробництво невизначеної кількості бомб малого діаметру орієнтовно до 31 грудня 2035 року. Угода також передбачає постачання таких авіабомб Японії, Болгарії та Україні в межах іноземних військових продажів (FMS).

Як повідомляє "Мілітарний", йдеться про керовані авіаційні бомби GBU-39/B. Зазначається, що GВU-39 має масу 130 кілограмів та діаметр близько 190 мм і довжину близько 1,8 м. Максимальна дальність польоту - до 110 км за умови скидання з великої висоти.

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GВU-39 - у чому їх перевага

"Конструкція бомби має крила, які розкладаються в польоті, що дозволяє істотно збільшити дальність ураження цілей. При пікіруванні на ціль з великої висоти завдяки вольфрамовому наконечнику вона здатна пробивати бетонні укриття", - пише "Мілітарний".

Система підриву дозволяє перед скиданням вибирати повітряний підрив та затримку підриву після влучання. Точність влучання досягається за допомогою бортової системи керування з інерційною системою та GPS.

У травні видання The Washington Post зазначало, що ЗСУ почали застосовувати на своїх літаках американські авіабомби GBU-39. За даними видання, ці бомби виявилися стійкими до перешкод, які створюють російські системи РЕБ, крім того, їх малі розміри ускладнюють виявлення та перехоплення російськими засобами ППО.

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