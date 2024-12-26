Зеленський акцентував, що темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів.

Сполучені Штати Америки збільшують постачання військової допомоги до України. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського, міністра оборони Умєрова. Фронт. Забезпечення. Дуже важливо те, що зараз Сполучені Штати збільшують постачання. Це потрібно, щоб вирівняти ситуацію. Я вдячний нашим партнерам. І темп постачання має стати таким, щоб збити темп російських штурмів", – сказав він у вечірньому зверненні.

Зеленський акцентував, що Україна потребує більшої сили зброї та сильних позицій для дипломатії.

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"І кожен підрозділ, кожна бригада, яка це забезпечує, наближає для нас можливість нормального миру", – додав президент.

Допомога США Україні: ви могли це пропустити

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, коментуючи атаку РФ по Україні 25 грудня, заявив, що доручив Пентагону продовжити різке збільшення поставок зброї в Україну. Він зазначив, що протягом останніх місяців Вашингтон передав Україні сотні ракет протиповітряної оборони. Ще більше – вже в дорозі.

Раніше стало відомо, що США планують збільшити виробництво ракет. Контракт передбачає збільшення обсягів виробництва ракет Harpoon, JASSM, протикорабельних ракет великої дальності (LRASM), Tomahawk та іншої високоточної ударної зброї. Частина з них буде відправлена в Україну в якості військової допомоги.

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