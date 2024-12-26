Протягом останніх місяців Вашингтон передав Україні сотні ракет протиповітряної оборони, ще більше – вже в дорозі.

Вранці 25 грудня, на Різдво, російські окупаційні війська завдали масованого удару по українських містах. Президент США Джо Байден прокоментував терористичну атаку Москви, назвавши її "обурливою".

"У перші години Різдва Росія запустила хвилі ракет і безпілотників проти українських міст і критично важливої енергетичної інфраструктури. Метою цієї обурливої атаки було відрізати українському народу доступ до тепла та електроенергії взимку і поставити під загрозу безпеку енергосистеми. Дозвольте мені бути відвертим: український народ заслуговує на життя в мирі та безпеці, і Сполучені Штати та міжнародне співтовариство повинні продовжувати підтримувати Україну, доки вона не здобуде перемогу над російською агресією", – йдеться у заяві президента, опублікованій на сайті Білого дому.

Байден зауважив, що протягом останніх місяців Вашингтон передав Україні сотні ракет протиповітряної оборони. Ще більше – вже в дорозі.

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"Я доручив Міністерству оборони продовжити різке збільшення поставок зброї в Україну, і Сполучені Штати продовжуватимуть невтомно працювати над зміцненням позицій України в її захисті від російських сил", – наголосив чинний президент США.

Обстріл України на Різдво: інші заяви

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що ранкова атака по Україні на Різдво продемонструвала, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у мирі – лише у знищенні України.

Водночас очільниця МЗС Латвії акцентувала, що "мʼясник у Кремлі не зацікавлений у мирі, політика Росії – це війна".

Атаку прокоментував і сайбутній спецпосланець Дональда Трампа з питань України генерал Кіт Келлог. Він зауважив, що Різдво мало б бути часом миру, але Україна знову зазнала атаки.

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