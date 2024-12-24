Контракт спрямований на збільшення обсягів виробництва ракет Harpoon, JASSM, протикорабельних ракет великої дальності (LRASM), Tomahawk та іншої високоточної ударної зброї.

Міноборони США уклало з компанією Williams International контракт на суму 253,7 мільйона доларів, який передбачає збільшення обсягів виробництва ракет, зокрема, в рамках програм військової допомоги Україні. Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону.

Зазначається, що цей контракт дасть змогу компанії Williams збільшити виробничі потужності двигунів, і відповідно задовольнити попит Міністерства оборони на зростання обсягів виробництва ракет Harpoon, JASSM, протикорабельних ракет великої дальності (LRASM), Tomahawk та іншої високоточної ударної зброї.

При цьому для реалізації контракту використають фінансування DPA Purchases (DPAP), виділене згідно із Законом про додаткові асигнування на безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні у 2024 році та Законом про додаткові асигнування на безпеку в Україні на 2024 рік.

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"Ці зусилля збільшать виробничі потужності критично важливих матеріалів, необхідних для захисту від ворожої агресії", - наголошується в повідомленні.

Допомога Україні від США

Як писав УНІАН, раніше міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Дональд Трамп змінив своє ставлення до питання допомоги Україні. За його словами, тепер новообраний президент США став більше прислухатися до союзників Америки.

Водночас адміністрація Джо Байдена намагається перекинути в Україну якомога більшу кількість зброї до закінчення терміну повноважень нинішнього президента.

Раніше видання Reuters повідомило, що США готують новий пакет допомоги Україні на $1,2 мільярда. За інформацією джерел, до пакета увійдуть перехоплювачі ППО та артилерійські боєприпаси, проте точний зміст буде оголошено найближчими днями.

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