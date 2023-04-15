Раніше українські екіпажі вже закінчили навчання на цій техніці.

Перші зенітно-ракетні комплекси Patriot прибудуть в Україну "після Великодня". Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі програми "Говорить великий Львів".

Так, на пряме запитання, коли системи Patriot надійдуть в Україну, спікер сміючись відповів:

"Я думаю, це вже буде після Великодня".

Назвати більш конкретні строки – до кінця весни або вже влітку - Ігнат відмовився.

"Коли зіб'ємо перший рашистський літак, ви точно дізнаєтеся", - зазначив він.

Системи Patriot для України - що відомо

У грудні минулого року під час візиту Зеленського до Вашингтона США оголосили про новий великий пакет військової допомоги, до якого, серед іншого, увійшли системи ППО Patriot. США пообіцяли передати одну батарею. Ще по батареї передадуть Німеччина і Нідерланди.

У березні стало відомо, що українські військовослужбовці успішно закінчили навчання роботі з комплексами Patriot. Стверджується, що американські інструктори були задоволені тим, як українці освоїли нову техніку.

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