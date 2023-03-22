Українські військові були набагато досвідченішими за американських колег.

Американські чиновники були захоплені тим, як швидко українські військові вивчили основи системи Patriot. У зв'язку з цим їм надали додаткову інтенсивну підготовку, яка рідко доступна їх американським колегам.

"Наша оцінка така, що українські солдати вражають і абсолютно швидко вчаться завдяки своїм великим знанням в області протиповітряної оборони і досвіду в зоні бойових дій", - сказав Генерал Шейн Морган, виконуючий обов'язки командувача Центром передового досвіду Форт-Сілл і Файрс, пише CNN.

Завдяки цьому систему Patriot планують розгорнути вже в найближчі тижні, що набагато раніше очікуваного. З танками "Абрамс" така ж ситуація.

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На думку США і союзників, кількох систем Patriot буде недостатньо, щоб захистити цілі міста від масштабних російських ракетних ударів. Однак це все одно буде краще, ніж ті системи ППО, які використовуються зараз і не здатні збивати балістичні ракети.

За словами офіційних осіб США, українські чоловіки і жінки у віці від 19 до 67 років тренувалися з 7 ранку до 6 вечора шість днів на тиждень протягом 10 тижнів. Зазначається, що багато з них були кваліфікованими інженерами до війни, а деякі мають кілька ступенів.

"Я думаю, що тільки завдяки їхньому бойовому досвіду вдома вони змогли дуже легко засвоїти речі — найкраще, що я бачив досі, а я тренував безліч країн", — сказав один з американських тренерів.

Коли українці прибули в Форт-Сілл виявилося, що наш командир батальйону вже кілька разів перехоплював російські ракети в ході війни, тоді як його американський колега не мав реального досвіду. Співрозмовники видання нагадали, що одна військовослужбовець була на тренуванні, коли їй подзвонили і повідомили про загибель її чоловіка на фронті.

За словами цього чиновника, американські інструктори працювали над тим, щоб включити в навчання реалістичні загрози і умови, з якими зіткнуться українські війська, коли вони повернуться додому. Однак часто українці самі брали на себе навчання, адаптуючи його до найбільш реальних типів загроз, з якими вони можуть зіткнутися вдома.

Patriot для України - що відомо

21 грудня 2022 року США оголосили про передачу Україні однієї протиракетної системи Patriot. Німеччина також приєдналась до цієї військової допомоги.

Нещодавно ЗМІ писати, що ці системи нібито вже прибули в Україну через Польщу, проте в повітряних силах інформацію спростували. Після цього, 9 березня, окупанти здійснили масштабну ракету атаку, щоб виявити наявність Patriot.

Представник ВПС ЗСУ Юрій Гнат розповів, що системи ППО Patriot і SAMP-T зможуть збивати російську авіацію на великих відстанях.

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