Північна Корея має як копії старих радянських зразків, так і аналоги деяких сучасних російських або західних озброєнь.

З 30 грудня до 7 лютого росіяни запустили по Україні щонайменше 24 північнокорейські балістичні ракети, завдав 12 ударів по семи регіонах. Про це з посиланням на генерального прокурора України Андрія Костіна повідомляє Reuters.

Ці ракетні удари вбили щонайменше 14 мирних жителів, ще понад 70 дістали поранень. "Точність ракет викликає сумнів", - говорить генеральний прокурор. Відносно точними з 24-х виявилися лише 2 влучання.

Росіяни, скоріш за все, застосували північнокорейську балістичну ракету КН-23/24. Попередній аналіз показав, що вона має фугасну бойову частину потужністю 500-1000 кг у тротиловому еквіваленті. Не виключається і можливе використання комбінованої бойової частини. Максимальна дальність пуску ракети - до 650 км.

Відео дня

Поставки північнокорейської зброї до Росії

Раніше стало відомо, що КНДР допомагає росіянами покрити наявний дефіцит у артилерійських снарядах. Основними боєприпасами, які постачаються з Північної Кореї, є снаряди калібру 122 мм і 152 мм. За попередніми оцінками, йдеться приблизно про один мільйон таких боєприпасів.

Раніше повідомлялось, що росіяни скаржаться на якість корейських снарядів. Найбільше нарікань отримують якість та кількість пороху в них.

Вас також можуть зацікавити новини: