Північна Корея допомагає РФ покрити наявний дефіцит у снарядах.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, як багато боєприпасів Північна Корея передає Росії. Найбільш активні постачання здійснювалися впродовж вересня, жовтня та листопада.

"Основний боєприпас, який постачається з КНДР – це 122 мм і 152 мм. За нашими оцінками, йдеться приблизно про один мільйон таких артилерійських боєприпасів, які були поставлені до Російської федерації. Це якраз той дефіцит, який має Москва по снарядах, і не може покрити за рахунок власного виробництва", - додав він в інтерв’ю "РБК-Україна"

Також представник розвідки прокоментував заяву Білого дома про те, що РФ нібито отримала від КНДР балістичні ракети і навіть вже двічі запускала їх по Україні.

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"Ми збираємо всю інформацію, яка є на сьогодні – про те, що постачається з Північної Кореї. Будуть підтверджені дані – тоді будемо говорити", - відрізав Скібіцький.

Північнокорейські боєприпаси у російських окупантів

Російські артилеристи в Україні скаржаться на низьку якість снарядів, які 2023 року почала постачати КНДР. За словами провоєнних "блогерів", найбільше нарікань отримують якість та кількість пороху у боєприпасах,

Генпрокурор Андрій Костін нещодавно заявив, що Україна має перші докази того, що Російська Федерація справді використала під час атаки ракети, виготовлені у Північній Кореї.

Водночас Глава Міноборони Південної Кореї Шин Вон Сік вважає, що КНДР може продати РФ нові типи тактичних керованих ракет на додаток до тих, які окупанти вже використовують проти України.

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