Через низьку якість пороху росіяни використовують північнокорейські снаряди, що летять повз ціль, оскільки заряд пороху в гільзах часто не відповідає заявленому.

Російські артилеристи в Україні скаржаться на низьку якість снарядів, які 2023 року почала постачати КНДР. За словами провоєнних "блогерів", найбільше нарікань отримують якість та кількість пороху у боєприпасах, інформує Telegram-канал The Moscow Times.

Зазначається, що російським військовим на озброєння надходять іранські снаряди, про які відгукуються "непогано", та "проклинають" північнокорейські. Через низьку якість пороху їх використовують у ситуаціях, де "точність і купність, та й взагалі вихід снаряда зі стовбура має найменшу важливість".

Зокрема, іранські снаряди залишають сліди кіптяви, від яких доводиться чистити бойок зброї, проте летять "дуже добре". Північнокорейські ж снаряди летять повз ціль, оскільки заряд пороху в гільзах часто не відповідає заявленому.

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"Абсолютний кал. Якщо снаряд долетів і розірвався — у розрахунку знаряддя свято, всі танцюють і співають хвалебні пісні голові Кіму. Якщо снаряд не долетів і впав на голову нашій піхоті — скажіть спасибі напівголодним корейським підліткам, які зібрали його за миску рису", — зазначає "військовий експерт" Олексій Ларкін.

За його словами, російської армії не варто чекати будь-якого високотехнологічного озброєння від північнокорейських виробників, "якщо вони не в стані зібрати простенький снаряд для гармати".

Атаки Росії по Україні зброєю з КНДР

На новорічні свята РФ вдарила по Україні балістичними ракетами з Північної Кореї. Про це повідомила The Washington Post із посиланням на розвідку Сполучених Штатів Америки.

Згодом представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук заявив, що Україна стала випробувальним полігоном для північнокорейських ракет.

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