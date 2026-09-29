40 кілометрів сушею і водою: НРК-амфібія провів першу місію на фронті (відео)

Завдяки засобу на позиції успішно доставили боєкомплект і провізію.

Бійці підрозділу Alter Ego в складі 93-ї окремої механізованої бригади провели першу логістичну місію на амфібійному наземному роботизованому комплексі (НРК). Як повідомило Міністерство оборони, комплекс подолав понад 40 кілометрів маршруту.

Зазначається, що на суші засіб зберігав високу прохідність наземного НРК, а біля води за секунди переходив у плавальний режим і продовжував рух.

Завдяки засобу, як зауважили в відомстві, на позиції успішно доставили боєкомплект і провізію.

Там наголосили, що НРК адаптували саме під реальний рельєф і щоденні задачі бійців.

"Водні перешкоди на фронті – реальна проблема для військової логістики. Цьому виїзду передували кілька місяців тісної роботи розробників і військових, адже НРК адаптували саме під реальний рельєф і щоденні задачі бійців. Міноборони спільно з Brave1 продовжують розвивати напрям амфібійних НРК і допомагають масштабувати такі рішення. Робимо логістику гнучкішою, щоб берегти життя наших людей", - йдеться у повідомленні.

Використання НРК військовими – що відомо

Як повідомляв УНІАН, щоб зберегти життя особового складу, українське командування робить ставку на гнучкі наземні платформи, які беруть на себе логістику, мінування, евакуацію поранених та безпосередні вогневі контакти з ворогом. Наступний крок – перетворення поодиноких успіхів на стандартизовану загальновійськову доктрину.

Прагнення мінімізувати присутність людини на першій лінії оборони отримало потужний державний поштовх. Президент Володимир Зеленський поставив перед оборонно-промисловим комплексом чітке завдання: передати у війська щонайменше 50 000 безпілотних наземних платформ протягом 2026 року.

Статистика підтверджує готовність української індустрії до такого виклику: спільне дослідження Інституту KSE, кластера Brave1 та Defense Builder продемонструвало, що вітчизняний ринок НРК лише за 2025 рік зріс на колосальні 488%.

На початкових етапах наземні дрони використовували переважно як інженерні засоби. Сьогодні вони виконують тисячі місій щомісяця. Найбільш масовий сегмент – логістичний: доставка боєкомплекту, води та їжі на відрізані вогнем позиції. Евакуація поранених за допомогою роботів також стала буденністю, хоча й вимагає ювелірного планування.

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