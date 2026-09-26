У ЗСУ з'явилися надшвидкі медичні дрони, але їхня швидкість створює проблеми, – BI

На високих швидкостях навіть незначна помилка оператора може призвести до серйозних наслідків.

Нові українські дрони, призначені для евакуації поранених бійців, пересуваються значно швидше, ніж дрони, створені для ведення бою або транспортування вантажів. Як зазначають розробники та медики, таке конструктивне рішення допомагає уникати російських атак і рятувати життя, але водночас створює нові ризики.

Як пише Business Insider, українська робототехнічна компанія DevDroid розробила евакуаційний дрон MAUL, який перевершує за швидкістю інші роботи, що застосовуються в бойових діях. Його пікова швидкість під час виконання завдань сягала 72 км/год. Олег Федоришин, директор компанії з досліджень та розробок, повідомив Business Insider, що така швидкість дозволяє дрону уникати деяких атак безпілотників і швидше доставляти солдатів до місця надання допомоги.

Як зазначає Джеффрі Веллс, ветеран ВМС США, через безпілотники останні кілька кілометрів шляху до пораненого стали найнебезпечнішою ділянкою на фронті. Евакуація проводиться точково, і кожна хвилина, яку безпілотний наземний апарат проводить на цій ділянці, – це хвилина ризику бути виявленим і знищеним. При цьому висока швидкість скорочує час перебування під загрозою – як для самого апарата, так і для пораненого українського захисника, якого він перевозить, зазначає Веллс.

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Однак у такої високої швидкості є й недоліки

Федоришин зазначив, що на високих швидкостях навіть невелика помилка оператора може призвести до серйозних наслідків. У разі затримки сигналу або найменшої помилки оператора "можна втратити апарат".

За словами Веллса, більш швидкісні платформи "залишають менше права на помилку оператора: неправильно розрахований поворот або втрата керування на високій швидкості з більшою ймовірністю призведуть до перекидання, а перекидання з пораненим на борту – це серйозна проблема".

Однак швидкість – це лише "один із безлічі факторів", які слід враховувати.

"Поранений – це не вантаж, – підкреслив Веллс. – Висока швидкість під час руху по пересіченій місцевості неминуче призводить до тряски, що може погіршити кровотечу, переломи або травми хребта, особливо якщо поруч немає супроводжуючого, здатного стежити за станом потерпілого або надати йому допомогу".

Хоча ці роботи здатні розвивати високу швидкість, оператори не завжди використовують їхні можливості на повну. Так, наприклад, один із батальйонів розповів у соціальних мережах про операцію за участю робота, максимальна швидкість якого становить 38 км/год, проте під час виконання завдання середня швидкість апарата не перевищувала 18 км/год.

Війна в Україні – новини

Росія різко збільшила використання турбореактивних ударних дронів під час атак на Україну.

За словами полковника Юрія Ігната, головного представника Повітряних сил України, Кремль уже запустив по Україні 7700 таких дронів. Основна частина реактивних безпілотників була запущена протягом літа. У вересні Росія вже запустила 1900 швидших і досконаліших безпілотників.

Реактивні безпілотники становлять особливу проблему для української протиповітряної оборони через їхню високу швидкість. При цьому Україна продовжує шукати недорогі засоби, які можна було б виробляти у великих кількостях для боротьби з такими цілями.

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