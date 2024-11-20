За словами чиновників, позиція Стармера полягає в тому, щоб дозволити Україні використовувати зброю так, як вона вважає за потрібне.

Поява в ЗМІ інформації про те, що США дозволили Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS проти цілей у Росії, поставила прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера перед необхідністю озвучити свою позицію щодо ракет Storm Shadow.

Як пише The Times, спочатку помічники Стармера наполягали на тому, щоб використовувати відсутність офіційного підтвердження від Білого дому, щоб якомога менше говорити про наміри Великої Британії. Вони наполягали на тому, що рішення США не має стосунку до ракет Storm Shadow, оскільки у них інша специфікація порівняно з системою Atacms.

"У приватному порядку високопоставлене урядове джерело сказало, що позиція Стармера насправді була простою - він хоче дозволити Україні використовувати зброю так, як вона вважає за потрібне для своєї самооборони. За лаштунками Великобританія вже кілька місяців тисне на США з цього питання", - йдеться в статті.

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Водночас США спочатку не давали дозволу на використання своїх технологій для ракет Storm Shadow для ударів по Росії, оскільки були стурбовані подальшою ескалацією конфлікту, пише The Times.

"Поворотний момент", за словами джерела в Міністерстві закордонних справ, настав, коли Росія втягнула північнокорейських солдатів у конфлікт, що було розцінено як "серйозна ескалація".

Раніше підхід Великої Британії полягав у тому, щоб оголосити про розгортання Storm Shadow після того, як їх було використано на полі бою, щоб не надати Путіну стратегічної переваги.

Проте згодом Стармер почав відкидати обережність, натякаючи, що це всього лише питання часу, коли ракети Storm Shadow можуть бути використані в Україні, пише The Times.

"Ми повинні гарантувати, що Україна матиме те, що їй потрібно, поки їй потрібно виграти цю війну", - сказав він. "[Але] я не збираюся вдаватися в оперативні питання, тому що, якщо я це зроблю, переможцем буде тільки один, і це Путін".

Високопоставлені урядові джерела заявили, що зміна формулювань Стармером була навмисною, і натякнули, що попередні заперечення проти використання Storm Shadow американцями тепер знято.

Дозвіл на удари далекобійною зброєю по РФ

Як повідомляв УНІАН, помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс підтвердив, що президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійною зброєю по Росії.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що Україні потрібно до 300 далекобійних ракет для ударів по Росії, щоб вони були ефективними.

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