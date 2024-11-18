Міністр оборони Великої Британії планує зателефонувати українському колезі Рустему Умєрову.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер не став виключати можливість зняття заборони на удари Storm Shadow по території Російської Федерації.

Політик сказав, що не хоче вдаватися в оперативні деталі цих обговорень, оскільки єдиним бенефіціаром розголошення буде кремлівський правитель Путін, пише Financial Times. Міністр оборони Джон Хілі, який вчора провів телефонну розмову з Ллойдом Остіном і планує поговорити з Рустемом Умєровим, сказав членам парламенту, що також не хоче ставити під загрозу оперативну безпеку.

Журналісти запитали молодшого міністра оборонних закупівель Марію Ігл, чи приєднається Лондон до Сполучених Штатів Америки в наданні дозволу на використання систем протиракетної оборони так, як Україна вважає за потрібне. Вона відповіла так:

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"Безумовно. Ми маємо намір приєднатися до наших союзників, щоб переконатися, що Україна зможе скористатися можливостями, які були запропоновані тими, хто підтримав країну в її боротьбі".

Директор з військових наук аналітичного центру Королівського інституту об'єднаних збройних сил Метью Савілл вважає, що послаблення умов використання ATACMS призведе до аналогічних рішень щодо Storm Shadow та SCALP.

Далекобійні удари по Росії

Нагадаємо, що вчора західні ЗМІ повідомили, що Вашингтон, Лондон та Париж зняли заборони на удари ATACMS, Storm Shadow та SCALP по території Курської області, де наразі ведуться бої з російськими військами.

Вже згодом Le Figaro, яка повідомила про гучні рішення Великої Британії та Франції, видалила цю інформацію зі статті.

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