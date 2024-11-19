Офіційно: Байден дозволив Україні далекобійні удари по Росії

Зброя, яку президент Байден дозволив використовувати Україні, дасть їй більшу здатність захищати себе, зазначив американський дипломат.

Президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійною зброєю по Росії. Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс в інтерв'ю для O Globo.

Відповідаючи на запитання, чи це може призвести це рішення Байдена до ще більшої ескалації війни, Ніколс відповів:

"Треба пам’ятати, що війна почалася з нового неспровокованого вторгнення Росії в Україну. Конфлікт в Україні може завершитися прямо зараз, якщо Росія виведе свої війська з України та поважатиме українські кордони. Так було завжди. Зброя, яку президент Байден дозволив використовувати Україні, дасть їй більшу здатність захищати себе і, сподіваємося, дозволить Російській Федерації зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не буде успішним, і, можливо, вона почне вести мирні переговори або, а ще краще – просто вийде з української території. Саме вони повністю контролюють, чи триватиме цей конфлікт".

Очікується, що на самій G20 буде чіткий заклик до припинення конфлікту в Україні. Втім, невідомо, чи це буде зроблено в підсумковій декларації лідерів.

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Дозвіл на удари по РФ

Днями New York Times повідомило, що США дозволили Україні бити ракетами ATACMS по території Росії.

Як зазначає The Guardian, Україна тепер матиме можливість завдавати ракетних ударів по цілях у Курській області РФ, де контролює понад 1000 квадратних кілометрів території. Застосування американських далекобійних ракет ATACMS дозволить знищувати склади зброї, боєприпасів, лінії постачання та військові бази противника, що значно посилить позиції українських військ на передовій. Однак варто пам'ятати, що ATACMS не є "чарівною паличкою".

Як сьогодні написав УНІАН, речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Штати не змінювали свою політику щодо застосування Україною далекобійної зброї американського виробництва для атак вглиб РФ.

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