Раніше повідомлялося, що Су-57 замовив Алжир, проте підтвердження цього на сьогодні немає.

Індія відхилила пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо придбання винищувача п’ятого покоління F-35.

Таким чином, єдиною реальною альтернативною для Нью-Делі залишився російський Су-57, повідомляє Defense Express. Нагадаємо, під час візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Білого дому взимку Дональд Трамп запропонував винищувачі F-35. Але зараз, як пише Bloomberg, індійці вже не зацікавлені в них.

Як повідомляється, Індія прагне партнерства, яке буде зосереджене на спільному проєктуванні та виробництві оборонної техніки всередині країни. І саме під такі умови РФ нещодавно знову почала просувати Су-57.

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Російська сторона обіцяє не лише масштабне місцеве виробництво, а й повноцінний трансфер технологій. Йдеться, зокрема, про новий двигун-довгобуд АЛ-51Ф1.

Як Росія продавала свій Су-57

Немає стовідсоткової гарантії, що Індія дійсно купить Су-57. Раніше Нью-Делі вже брав участь у спільній програмі, яка мала назву FGFA. Вона завершилась повним провалом, адже, за словами індійської сторони, Су-57 не відповідав вимогам п’ятого покоління.

Зараз ситуація для Індії змінилася, адже країна зазнала втрат в авіації під час короткотривалого конфлікту з Пакистаном у травні цього року, в якому останній використав сучасні літаки і ракети класу "‎повітря – повітря"‎ великої дальності. До того ж Пакистан може отримати китайські J-35 п'ятого покоління.

Нагадаємо, Су-57 здійснив перший політ у 2010 році, проте навіть зараз Росія залишається єдиним експлуатантом винищувача. Раніше повідомлялося, що Су-57 замовив Алжир, проте підтвердження цього на сьогодні немає.

Натомість стало відомо, що Військово-повітряні сили Алжиру розпочали експлуатацію винищувача Су-35 четвертого покоління.

Придбання цих літаків стало частиною зусиль Алжиру з модернізації свого повітряного флоту, до складу якого входить багато радянських/російських зразків, зокрема, Су-30МКА.

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