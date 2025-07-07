Міністр оборони Нідерландів підкреслив, що цей крок необхідний для стримування Росії.

З вересня 2025 року голландські винищувачі F-35 патрулюватимуть повітряний простір НАТО в Польщі. Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс на своїй сторінці в соцмережі X.

"Для безпеки Нідерландів важливо захищати східний фланг НАТО", - написав він.

Брекелманс підкреслив, що цей крок необхідний для стримування Росії та захисту лінії постачання України. Також він зазначив, що свої винищувачі в Польщі розгорне і Норвегія.

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Нагадаємо, що норвезькі винищувачі F-35 відрізняються від інших. У F-35A Королівських військово-повітряних сил Норвегії є дивний виступ на верхній частині літака між вертикальними стабілізаторами. Цей "горб" необхідний для того, щоб допомогти пілотам F-35A справлятися з суворими кліматичними умовами Норвегії.

США збираються підвищити бойові якості винищувача F-35

Раніше генеральний директор компанії Lockheed Martin Джим Тайклет заявив, що бойові якості винищувача F-35 можуть бути істотно підвищені. Він зазначив, що на літак можуть перенести деякі технології з програми винищувача шостого покоління NGAD.

Йдеться про створення літака "перехідного" покоління, тобто винищувача покоління 5+. Запропоновані удосконалення стосуються, зокрема, поліпшеного покриття для зниження інфрачервоної та радіолокаційної помітності.

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