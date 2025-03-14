Деякі західні аналітики пов'язують постачання Алжиру Су-35 із затримками у виробництві Су-57.

Військово-повітряні сили Алжиру розпочали експлуатацію винищувача Су-35. На відповідні кадри, які виклали на каналі Algerian star ship, звернув увагу Army Recognition.

Як повідомляється на порталі, перші отримані Алжиром Су-35 розмістили на авіабазі Ум Буагі. Придбання російських винищувачів є частиною зусиль Алжиру з модернізації свого повітряного флоту, до складу якого входить багато радянських/російських літаків, зокрема, Су-30МКА.

Деякі західні аналітики пов'язують постачання Алжиру Су-35 із затримками у виробництві Су-57 "‎п’ятого покоління"‎. Профільні російські ресурси зі свого боку зазначають, що контракт на Су-35 уклали ще у 2019 році, тоді як про замовлення на Су-57 стало відомо лише місяць тому.

Як повідомляли російські ЗМІ, Су-57 повинні передати Алжиру у цьому році. Арабські пілоти вже нібито почали проходити відповідне навчання. Загальну кількість літаків, а також вартість контракту не розголошували.

Інші новини про Су-35

Су-35 є російським багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який являє собою глибоко модернізовану версію радянського Су-27. На відміну від вищезгаданого Су-57 він не є малопомітним навіть на папері. Серійний варіант для Повітряно-космічних сили РФ має назву Су-35С.

Наразі це один з основних винищувачів ПКС Росії. Загалом було побудовано більше 120 таких літаків. Принаймні деякі російські Су-35 адаптували для застосування нової далекобійної ракети класу "‎повітря-повітря"‎ Р-37, дальність якої може складати приблизно 200 км (300 км - за російськими даними).

Раніше повідомлялось, що Москва передала Ірану перші замовлені Ісламською Республікою Су-35. Фахівці вважають, що передача Тегерану відносно сучасних бойових літаків може кардинально змінити баланс сил у близькосхідному регіоні.

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