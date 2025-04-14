В Об'єднаній авіабудівній корпорації (ОАК) не оголошували про передачу ПКС РФ нових Су-57.

У мережу виклали фотографії двох винищувачів Су-57 Повітряно-космічних сил (ПКС) РФ з бортовими номерами "‎25 червоний"‎ (реєстраційний номер RF-81796) та "‎26 червоний"‎ (реєстраційний номер RF-81797).

Кадри були зроблені у новосибірському аеропорту Толмачово. На них звернув увагу російський блог bmpd. Як повідомляється, фото були зроблені на початку квітня 2025 року та викладені у мережу 10 квітня.

Імовірно, це літаки нової побудови, які сфотографували під час перегону з заводу у Комсомольську-на-Амурі до європейської частини РФ.

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"Слід зазначити, що ОАК поки що не оголошувала у 2025 році про будь-які передачі ПКС Росії нових винищувачів Су-57", – додають фахівці.

Зі свого боку зазначимо, що востаннє про передачу російській армії Су-57 офіційно повідомляли у грудні минулого року. Москва традиційно не назвала кількості переданих машин. Разом із Су-57 армії РФ поставили принаймні один бомбардувальник Су-34.

Су-57 – довідка УНІАН

Су-57 – багатоцільовий винищувач, який самі росіяни відносять до "п'ятого покоління". На думку деяких фахівців, машина не відповідає вимогам нового покоління, адже її малопомітність знаходиться приблизно на рівні літаків покоління 4+.

Перший політ прототип Су-57 здійснив 29 січня 2010 року. Окрім самої РФ, ніхто не експлуатує цей літак, однак іноді з’являються чутки про неназваних "партнерів", які нібито збираються купити винищувачі.

Нагадаємо, останні місяці триває "епопея" із можливою закупівлею Алжиром Су-57. За словами російських ЗМІ, літаки передадуть закордонному покупцю вже у цьому році. Як повідомлялось, алжирські пілоти нібито вже проходять навчання.

При цьому за весь час не було жодних наочних підтверджень контакту. А нещодавно стало відомо, що росіяни доставили до Алжиру як мінімум один літак Су-35 із "єгипетського" замовлення.

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