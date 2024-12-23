"Об'єднана авіабудівна корпорація" (ОАК) виготовила та відправила у війська РФ нові бойові літаки Су-57 та Су-34. Про це повідомляє Telegram-канал ОАК.
"Передані сьогодні літаки Су-57 і Су-34 незабаром займуть своє місце в строю", – говорять росіяни у своїй заяві від 23 грудня.
Росіяни традиційно не називають кількості переданих літаків. На представлених ОАК відео можна бачити щонайменше один винищувач Су-57 та один фронтовий бомбардувальник Су-34.
Су-57 – довідка
Су-57 є багатоцільовим винищувачем, який самі росіян відносять до "п'ятого покоління". Не всі експерти погоджуються з цим – на думку деяких з них машина не відповідає вимогам малопомітності, тобто ключовим вимогам для нового покоління.
Перший політ прототип Су-57 здійснив 29 січня 2010 року. Наразі нараховують більше 30 побудованих Су-57, включаючи прототипи. Окрім самої РФ ніхто не експлуатує цей літак, однак іноді з’являються чутки про неназваних "партерів", які нібито збираються купити винищувач.
Нагадаємо, про передачу російській армії Су-57 також повідомлялось у листопаді. Кількість переданих машин тоді також не називали.
Су-34 – довідка
На відміну від Су-57, Су-34 не є новим літаком у повному розумінні цього слова, адже машину створили на базі радянського Су-27.
Су-34 призначений для того, щоб завдавати ракетно-бомбових ударів по цілях в оперативній і тактичній глибині. Заявлена опціональна можливість ведення повітряного бою.
Серед інших типів озброєння Су-34 може застосовувати бомби, оснащені Модулям планерування і корекції (МПК) – навісні модулі для перетворення звичайних некерованих авіабомб на високоточні планерні боєприпаси.
Нагадаємо, про передачу армії РФ нових Су-34 також повідомлялось у вересні. Тоді мова йшла про щонайменше кілька таких літаків.