Москва традиційно не називає кількості переданих літаків, однак судячи з відео мова йде про щонайменше кілька бойових машин.

"‎Об'єднана авіабудівна корпорація"‎ (ОАК) виготовила та відправила у війська РФ нові бойові літаки Су-57 та Су-34. Про це повідомляє Telegram-канал ОАК.

"‎Передані сьогодні літаки Су-57 і Су-34 незабаром займуть своє місце в строю"‎, – говорять росіяни у своїй заяві від 23 грудня.

Росіяни традиційно не називають кількості переданих літаків. На представлених ОАК відео можна бачити щонайменше один винищувач Су-57 та один фронтовий бомбардувальник Су-34.

Су-57 – довідка

Су-57 є багатоцільовим винищувачем, який самі росіян відносять до "п'ятого покоління". Не всі експерти погоджуються з цим – на думку деяких з них машина не відповідає вимогам малопомітності, тобто ключовим вимогам для нового покоління.

Перший політ прототип Су-57 здійснив 29 січня 2010 року. Наразі нараховують більше 30 побудованих Су-57, включаючи прототипи. Окрім самої РФ ніхто не експлуатує цей літак, однак іноді з’являються чутки про неназваних "партерів", які нібито збираються купити винищувач.

Нагадаємо, про передачу російській армії Су-57 також повідомлялось у листопаді. Кількість переданих машин тоді також не називали.

Су-34 – довідка

На відміну від Су-57, Су-34 не є новим літаком у повному розумінні цього слова, адже машину створили на базі радянського Су-27.

Су-34 призначений для того, щоб завдавати ракетно-бомбових ударів по цілях в оперативній і тактичній глибині. Заявлена опціональна можливість ведення повітряного бою.

Серед інших типів озброєння Су-34 може застосовувати бомби, оснащені Модулям планерування і корекції (МПК) – навісні модулі для перетворення звичайних некерованих авіабомб на високоточні планерні боєприпаси.

Нагадаємо, про передачу армії РФ нових Су-34 також повідомлялось у вересні. Тоді мова йшла про щонайменше кілька таких літаків.

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