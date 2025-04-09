Не прорив, а провал: журналіст пояснив, чому російський Су-75 може не піднятись в небо

Цей проєкт може так і залишитись тільки на папері, оскільки розробники зіштовхуються з великими проблеми на шляху реалізації стелс-винищувача.

Розробка російського винищувача Су-75 Checkmate, який презентувався як проривний літак-неведимка п’ятого покоління, зіткнулася з серйозними труднощами. На тлі війни в Україні, яка вимагає величезних ресурсів та уваги Кремля, а також жорстких санкцій Заходу, проєкт має всі шанси так і не вийти за межі креслень. Про це у матеріалі для 19FortyFive пише американський журналіст, політичний та військовий оглядач Калеб Ларсон.

Су-75 летить у нікуди

Представлений у 2021 році Су-75 позиціонувався як бюджетна альтернатива американським F-22 та F-35. Він був орієнтований на ринки країн, які не можуть дозволити собі дорогі західні моделі або не мають із ними політичних зв’язків.

Попри амбіції, проєкт стикається з серйозними проблемами, і перспективи його реалізації залишаються туманними.

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Проєкт на папері

Уся інформація про літак базується на демонстраційному макеті й загальних технічних описах від компанії "Сухой". Концепція передбачає одномоторний винищувач із властивостями "стелс", що має зменшену помітність для радарів і сучасну авіоніку.

Очікувалося, що літак зможе виконувати як завдання "повітря-повітря", так і "повітря-земля", залучаючи країни, яким недоступні високотехнологічні західні аналоги.

Але навіть для держав з потужною авіаційною індустрією створення такого літака є надзвичайно складним завданням. Складні технології, спеціальні покриття й ідеальна аеродинаміка вимагають колосальних витрат і досвіду.

Проблеми на кожному етапі

Росії складно реалізувати цей проєкт при збереженні заявленої низької вартості. Початкові випробування літака, заплановані на 2023 рік, постійно переносяться. Прототип досі не створений, і перспектива запуску в серію - під великим питанням.

Зміна фокуса: війна в Україні

Головною причиною, яка фактично зупинила розвиток Су-75, стала зміна пріоритетів у російській оборонці після вторгнення в Україну у 2022 році. Індустрія сфокусувалася на виробництві артилерії, дронів та ракет, а не на дорогих проєктах авіації.

До цього додалися витрати на соціальну підтримку родин загиблих, що ще більше погіршило фінансування складних технічних розробок.

Санкції також зробили практично неможливим доступ до ключових комплектуючих, таких як сучасні мікрочіпи.

Попит, якого немає

Іще одним серйозним бар’єром є слабкий попит. Держави, які можуть собі дозволити передові винищувачі, віддають перевагу перевіреним моделям, таким як F-35. Потенційні ж клієнти Росії часто просто не мають фінансових можливостей інвестувати в неперевірений і незавершений проєкт.

Крім того, довіра до російської військової техніки значно знизилася після її використання в Україні.

Чи злетить Су-75?

На папері Су-75 виглядає привабливо - бюджетний стелс-винищувач, орієнтований на експорт. Але інженерні труднощі, зміщення оборонних пріоритетів через війну, а також технологічна ізоляція Росії практично знищили шанси літака на реалізацію.

Російські винищувачі - інші новини

Раніше американський журналіст Калеб Ларсон розповів, що у російського винищувача Су-57 є один ворог, якого він ніколи не зможе здолати. Він зазначив, що програма Су-57 у Росії стикається зі значними труднощами.

Крім того, оборонний оглядач Айзек Зайц пояснив, у чому проблема російського винищувача МіГ-35. На можливості цього літака значно впливає війна в Україні, підкреслив він.

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