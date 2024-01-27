Свої безпілотники-вбивці ЗСУ запустили по танках противника.

На одному з напрямків українські військові знешкодили п’ять FPV-дронів.

Як повідомили у Південному регіональному управлінні ДПСУ, ворог продовжує нарощувати дронову активність, регулярно атакуючи позиції українських захисників та прифронтові населені пункти безпілотниками різного типу. Однак прикордонникам вдалося знешкодити на Херсонщині п’ять FPV-дронів.

"Прикордонники Херсонського загону вміло застосовують як вогнепальну зброю, так і засоби пригнічення радіосигналів, та інші сучасні методи протидії такій небезпеці з повітря", - розповіли в управлінні.

Зокрема, один коптер вдалося майстерно приземлити, ще чотири, в результаті вправних дій бійців ДПСУ, втратили керування та здетонували на відкритій місцевості без шкоди для людей та інфраструктури.

Окрім того, аеророзвідка прикордонників провела ефективну роботу на лівобережжі Херсонщини – там виявлені та знищені два ворожих танки. Цілі уражені за допомогою саме FPV-дронів.

За даними Сил обороні півдня України, за минулу бойову добу (станом на 7:00 неділі) окупанти застосували шість FPV-дронів та скинули з БпЛА різних модифікацій 19 осколкових боєприпасів по населенню Херсонщини. Внаслідок застосування одного з FPV-дронів пошкоджено цивільний автомобіль, але жертв серед населення немає. Також FPV-дрони окупанти запустили по Очаківській та Куцурубській громадах, але вони відбиті підрозділами ЗСУ на Миколаївщині.

Водночас зазначається, що за минулу добу отримано підтвердження - на лівому березі стало менше на 9 окупантів, танк, сім гармат, 8 одиниць автобронетехніки та антену радіотехнічного обладнання.

"Знищено ще один польовий пункт боєпостачання", - йдеться у повідомленні.

Напередодні, було підтвердження про знищення двох російських гармат, танку, міномета, п’яти одиниць автомобільної техніки та двох окупанти. Також у "повітря злетіли" два спостережні пункти.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, на лівобережжі Дніпра в Херсонській області російська армія штурмує позиції ЗСУ без прикриття броньованою технікою. За словами, речниці об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, Наталії Гуменюк, спостерігається "така собі тахікардія штурмів". Противник то збільшує їх, то зменшує, але знов повертається на свої позиції з втратами. За даними Гуменюк, за добу на лівобережжі відбулося чотири таких боєзіткнення. Водночас українські військові закріплюються на позиціях та розширюють плацдарми.

Також відомо про сильні штурми РФ на Таврійському напрямку. За останній тиждень (протягом 7 днів) Росія завдала по зоні відповідальності "Таврії" 100 авіаударів.

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