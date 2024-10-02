Договір має узгодити уряд США, і на це піде близько 9 місяців.

Американська компанія AeroVironment планує виготовляти в Україні новітні безпілотники-камікадзе Switchblade 600. Як повідомляє кореспондент "Мілітарного", AeroVironment на Міжнародному форумі оборонних індустрій в Києві підписала угоду з українською компанією щодо локалізації виробництва . Водночас українську компанію-підписантку не називають з міркувань безпеки.

У коментарі "Мілітарному" старший віцепрезидент AeroVironment Брет Хаш зазначив, що співпраця з українською компанію розпочнеться "з дуже простої інтеграції" і з часом буде розширюватися.

"Це розпочнеться з того, що будуть відправлені компоненти підсистем… А потім з часом ми локалізуємо дедалі більше систем і вдосконалимо комплекс так, щоб він став кращим, ніж є сьогодні", – сказав він.

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Зазначається, що договір має узгодити уряд США, і на це піде близько 9 місяців. Щодо обсягів майбутнього виробництва – цифру не називають, однак Хаш зазначив, що прогнозується кілька тисяч Switchblade 600 на рік.

Також представник AeroVironment зазначив, що компанія працює над спрощенням експлуатації Switchblade, а також намагається отримати дозвіл, щоб інструктори могли приїжджати в Україну для навчань.

"На сьогодні, відповідно до політики США, підготовка здійснюється за межами України. Тож операторам доводиться виїжджати до Польщі, де ми маємо право проводити тренінги, або в інші місця за межами України… Зараз у мене є кілька людей, але вони не можуть навчати. Вони можуть лише слухати та отримувати зворотній зв’язок. Я думаю, що це матиме дуже велике значення, якщо ми спростимо процес", – додав Хаш.

Switchblade - що відомо про ці безпілотники

Switchblade – це одна з розробок американської компанії AeroVironment. Їхня особливість полягає в тому, що вони можуть виконувати роль маневреної ракети. Switchblade здатний виконувати круті маневри в повітрі і має хороші характеристики управління. Він обладнаний крилами, що дозволяє йому долетіти до віддаленої цілі і атакувати її.

Крім того, Switchblade може бути оснащений різними видами боєприпасів, включаючи снаряди з керованими запобіжниками, що робить його ефективною зброєю на полі бою. Також ці БПЛА важать менше 5 кілограмів і можуть поміститися в рюкзак солдата.

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