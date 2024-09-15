БПЛА важать менше 5 кілограмів і можуть поміститися в рюкзак солдата.

Американський оборонний підряник AeroVironment розробив безпілотник Switchblade. Про це повідомляє Business Insider.

Зазначається, що спочатку БПЛА розглядався як розвідувальний інструмент, який запускався зі 105-мм мінометного ствола для оцінки пошкоджень у ворожих районах без відправлення особового складу.

"Безпілотники Switchblade, боєприпаси для нападу та розвідки, важать менше 10 фунтів (5 кілограмів - УНІАН) і можуть поміститися в рюкзак солдата. Незважаючи на невеликі розміри, мініатюрний боєприпас має потужний ефект", - йдеться у статті. Відео дня

Автори пишуть, що понад десять років американські військові інвестували мільйони в односторонній бомбардувальник, щоб забезпечити швидку, дешеву підтримку з повітря з більшою точністю та меншими побічними збитками. З моменту свого створення безпілотник дав змогу збройним силам усього світу адаптуватися до сучасного поля бою. Як і інші безпілотники, Switchblade оснащений камерами та вдосконаленими датчиками для дистанційного керування та проведення розвідки в реальному часі на відстані.

"На відміну від інших безпілотників, Switchblade також оснащений повністю електричною вибуховою речовиною, яка разом зі своїми розвідувальними компонентами ідентифікує ціль і рухається до неї, детонуючи при контакті. ... Набір камер дрона дозволяє йому вражати цілі з більшою точністю, що призводить до меншої ймовірності шкоди цивільним особам", - пише ЗМІ.

Видання нагадує, що через кілька місяців після того, як Росія вторглася в Україну у 2022 році, США надіслали 100 систем Switchblade 300 у рамках своєї багатомільярдної допомоги Україні в галузі безпеки. Однак мініатюрні ракети не були найефективнішими для знищення російських танків і важкої техніки, і українські сили замість цього звернулися до комерційних безпілотників з дешевшою вибухівкою.

"Раніше цього року США схвалили продаж Тайваню понад 1000 малих озброєних дронів — понад 700 з яких були Switchblades — на тлі загострення напруженості з Пекіном. Станом на липень 2024 року Ізраїль також отримав щонайменше 200 дронів Switchblade 600. ... Збройні сили Великобританії, Франції та Австралії також придбали мініатюрні боєприпаси для своїх арсеналів. ... Передбачена поставка дронів Switchblade 600 в Україну, яка виявила "значний інтерес" до придбання протитанкового розумного літаючого міномета", - повідомляє видання.

Американські БПЛА на війні в Україні

Україна воює таємничою сім'єю американських дронів. Про це написав Forbes. За даними видання, штурмові безпілотники Phoenix Ghost, які США постачають в Україну, залишаються загадкою протягом тривалого часу.

Безпілотник ніколи не згадувався до того, поки у березні 2022 року адміністрація Байдена не оголосила про передачу Києву 121 безпілотника Phoenix Ghosts.

Ці БПЛА, очевидно, були дуже успішними, адже потім США пообіцяли Україні ще 580 "пташок". В оголошенні про пакет допомоги в липні 2023 року згадувалося про "безпілотні літальні системи Phoenix Ghost і Switchblade".

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