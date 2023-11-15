Ще півроку тому вони не цього зробити.

Російські загарбницькі війська змогли стандартизувати процес модернізації танків Т-62М. До такого висновку прийшли у Defence Express.

Так, окупанти опублікували у мережі знімки з тренувань на полігоні в окупованій частині Запорізької області. "Судячи з усього, за останні півроку рашисти зуміли зробити таки стандартизованим процес модернізації своїх архаїчних танків, щоб вони почали таки відповідати взірцю Т-62М "образца 2022 года", - йдеться у статті.

Зазначається, що на початку цього року танки не мали навіть додаткового бронювання, а "модернізація" обмежувалась встановленнями прицілів 1ПН-96МТ-02. А ще у жовтні помітили ці танки, захищені імпровізованами засобами - мангалами та клітками.

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Модернізація танків Т-62М: що відомо

Український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначав, що всю "модернізацію" цих танків було зведено до встановлення металополімерних блоків і динамічного захисту "Контакт-1". За його словами, це не лише не посилює бронезахист танків, а й знижує мобільність та надійність.

Навесні аналітичний проект Oryx повідомив, що українські військові на фронті знищили перший російський танк Т-62 зразка 2022 року. Невідомо, на якому напрямку це сталося.

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