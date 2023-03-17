Де саме це сталося, поки невідомо.

Українські військовослужбовці продовжують утилізувати техніку російських окупантів. Так, в Україні вперше знищили російський танк Т-62 зразка 2022 року.

Про знищення танка повідомляє нідерландський OSINT-проект Oryx. При цьому, де саме це сталося, поки невідомо.

Танки Т-62 були поставлені на озброєння ще 60 близько років тому. У 2022 році росіяни вперше заявили про плани модернізувати цю модель танка. Тоді заявлялося про плани провести модернізацію 800 одиниць Т-62 протягом трьох років.

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Модернізований Т-62, як повідомляли експерти, вже був помічений на фронті. Ця інформація з'явилася в кінці лютого. Відомо, що його "особливістю" став тепловізійний приціл, в який було вбудовано далекомір.

Знищення російської техніки в Україні

З початку вторгнення Росії в Україну російська армія втратила тисячі одиниць військової техніки. Зокрема, українські військові знищили щонайменше 3504 танки, 6810 броньованих машин, 305 літаків і 289 вертольотів російських окупантів.

Представник Центру досліджень трофейного озброєння та військової техніки Генштабу Андрій Рудик заявив, що ворог втратив як мінімум 15 танків Т-90 "Прорив". Зазначається, що наразі РФ майже не застосовує їх у бою.

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