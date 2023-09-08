Данія показала, як проходить навчання українських екіпажів.

Перші 10 танків Leopard 1 від Данії, Нідерландів та Німеччини вже передали Україні. Про це повідомляють в Командування оборони Данії.

Ще 10 "леопардів" відправлені з заводу. "10 танків Leopard 1 вже знаходяться на території України, і ще більше - на підході. Тепер вони можуть стати частиною наступу, який українці ще тільки починають. Робота, що ведеться з весни, не припиняється", - йдеться в повідомленні.

Данські та німецькі інструктори навчають українських військовослужбовців у Німеччині, процес проходить у тісній співпраці з перекладачами та представниками танкової промисловості ФРН.

"Данія направила до Німеччини кілька наших кращих танкових інструкторів, щоб навчити українців максимально використовувати цю систему озброєння. І я не сумніваюся, що це допоможе їм виграти оборонну битву, яку вони ведуть зараз", - сказав Головнокомандувач данською армією артилерист Арпе Нільсен.

Серед данських інструкторів є колишні військовослужбовці, які взяли відпустку, щоб допомогти в навчанні українців.

"Разом з Німеччиною Данія постачає в Україну майже 100 танків. Зусиллями наших кваліфікованих і відданих своїй справі інструкторів з навчання українських танкових екіпажів ми гарантуємо, що подарована техніка втілиться в ще один потужний український потенціал для боротьби за оборону", - говорить міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Танки Leopard для України

Нагадаємо, взимку влада Данії, Німеччини та Нідерландів пообіцяла відновити не менше 100 наявних у них старих танків Leopard-1, щоб передати їх Україні.

Тоді ж у Пентагоні повідомляли, що у питанні надання Україні Leopard співпрацюють ще п'ять країн: Польща, Канада, Португалія, Іспанія та Норвегія.

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