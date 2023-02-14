Низка країн надають Україні десятки танків, зазначив очільник Міноборони США.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що вісім країн співпрацюють з метою надання Україні основних бойових танків Leopard.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-9"), яке проходить у Брюсселі (Бельгія). "Консорціум країн, у тому числі Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія і Нідерланди співпрацюють, щоби надати Україні бойові танки Leopard", - сказав Остін.

Крім того, за його словами, Сполучені Штати, Чехія і Нідерланди спільно надають Україні понад 90 танків Т-72 для того, щоб посилити її більшою "броньованою міццю". Він підкреслив, що це на додачу до останнього пожертвування Польщею танків Т-72.

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Міністр нагадав, що Велика Британія надає Україні роту танків Challenger 2 і працює з декількома країнами для постачання більшої кількості боєприпасів для українських захисників.

Також Остін розповів про поточні зусилля у посиленні протиповітряної оборони України.

"Сполучені Штати, Німеччина і Нідерланди співпрацюють разом з метою забезпечення систем протиповітряної оборони Patriot для України. Франція і Італія співпрацюють над забезпеченням протиповітряної системи SAMP-T", - розповів Остін.

Leopard 2 для України - сьогодні це треба знати

Як повідомляв УНІАН, 25 січня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 і дозволив іншим країнам реекспортувати танки німецького виробництва в Україну.

4 лютого Канада відправила перший основний бойовий танк Leopard 2 для потреб Збройних сил України. 6 лютого українські екіпажі почали навчання з експлуатації танків Leopard 2.

8 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що перший батальйон танків Leopard 2 прибуде в Україну в березні-квітні.

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