Він заявив, що передачу Україні Taurus не підтримують громадяни Німеччини.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що громадяни його країни не підтримують передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ZDF.

Він підкреслив, що в Європі йде війна і "це тема, яка дуже хвилює громадян".

"І в цій війні треба гарненько подумати. як діяти розумно. Як діяти розсудливо", - зазначив він.

Відео дня

Шольц заявив, що Німеччина під його керівництвом "стала найбільшим прихильником України" і підтримує прагнення України захистити себе.

Водночас, заявив він, деякі речі залишаються під забороною, наприклад, постачання Taurus, і подальше використання їх для ударів углиб Росії.

"Я вважаю, що це курс, який підтримує більшість громадян", - підкреслив канцлер.

Taurus для України

Раніше УНІАН повідомляв, що Німеччина не передаватиме українським військовим ракети, оскільки застосування цієї зброї потребуватиме прямого залучення німецьких військовослужбовців. Крім того, Шольц боїться, що Київ вирішить завдати ударів по Москві і втягнути Німеччину у війну з Росією.

Водночас експосол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що в України після розпаду коаліції в Німеччині та обрання нового канцлера є всі шанси отримати далекобійні ракети Taurus, однак чекати доведеться щонайменше до кінця квітня.

Вас також можуть зацікавити новини: