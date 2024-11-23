За словами Роберти Метсоли, це необхідно через посилення ударів Росії по Україні.

Голова Європарламенту Роберта Метсола виступає за якнайшвидшу передачу Україні німецьких ракет Taurus. Про це вона заявила в інтерв'ю виданням групи Funke.

За її словами, постачання цих далекобійних крилатих ракет необхідне через посилення ударів Росії по Україні.

Зокрема, Метсола ствердно відповіла на запитання, чи виступають країни Євросоюзу так само, як і США, за дозвіл використовувати далекобійні ракети по цілях у Росії, і чи має Німеччина постачати Україні ракети Taurus.

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"Так, така і позиція Європарламенту. Ця вимога знаходить широку підтримку. Подивимося, чи приведе це до відповідної зміни курсу після виборів до Бундестагу", - сказала Метсола.

Вона зазначила, що, можливо, така зміна курсу відбудеться і раніше, оскільки "в берлінській коаліції існують різні позиції щодо постачання Taurus".

Надання ракет Taurus Україні - останні новини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому не дає Україні ракети Taurus. За його словами, розгортання цієї зброї змусило б німецьку сторону брати на себе відповідальність за націлювання ракет, а він цього не підтримає.

Раніше УНІАН повідомляв, що Німеччина не передаватиме українським військовим ракети, оскільки застосування цієї зброї вимагатиме прямого залучення німецьких військовослужбовців. Крім того, Шольц боїться, що Київ вирішить завдати ударів по Москві та втягнути Німеччину в війну з Росією.

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