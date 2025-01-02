В Мережі багато днів активно обговорюють перспективний китайський винищувач-бомбардувальник JH-XX.

Китайських інженерів, які створили винищувач-бомбардувальник JH-XX (умовне позначення), могли надихнути американські розробки часів Холодної війни. Про це повідомляє Defense Express.

Не секрет, що у питанні розробки озброєнь Пекін часто спирається на західні зразки. Але серед серійних американських чи європейських машин не має нічого, що було б хоча б віддалено схоже на JH-XX, який нещодавно почав програму випробувань.

У той же час, спеціалісти звертають увагу на нереалізований проєкт американського бомбардувальника McDonnell Douglas A-12 Avenger II. Цей літак створювали за технологією стелс. Він був повинен замінити Grumman A-6 Intruder у складі Військово-морських сил США.

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Розробку припинили у 1991-му через вискоку вартість. Зазначимо, що в різних джерелах ціну одного такого літака вказують у діапазоні 84-165 млн доларів.

Фахівці вважають, що як і у випадку з A-12, головним завданням для JH-XX буде проникнення у ворожу зону ППО. На допомогу в цьому випадку прийде малопомітність.

У той же час, JH-XX не є "‎копією"‎ в повному сенсі цього слова, адже технології за останні десятиріччя зробили величезний крок вперед.

Передбачається, що JH-XX матиме набагато більший бойовий радіус, ніж A-12. "‎Бойовий радіус JH-XX нібито має становити доволі фантастичні 3000 км. Це для Китаю певною мірою сакральна відстань від узбережжя до Гуаму, де розміщена надпотужна авіабаза США", – пише ‎ Defense Express. ‎ ‎

Також JH-XX зможе нести більшу кількість озброєння – іноді кажуть про приблизно 10 т бомб чи ракет. A-12 міг взяти лише 2300 кг різних типів озброєнь.

Експерти проводять паралелі з ще одним американським літаком – винищувачем F-15EX. Останній може нести 13400 кг бойового навантаження, розміщені на 12 зовнішніх підвісках. Це дозволяє йому виконувати за один виліт одразу декілька бойових завдань.

Нові китайські розробки – що відомо

Нагадаємо, окрім JH-XX китайці нещодавно почали випробування перспективного винищувача нового покоління, який в різний час називали J-36 та J-50. Про нього відомо ще менше, ніж про перспективний винищувач-бомбардувальник.

За неофіційною інформацією максимальна злітна вага літака становить 40 т, а максимальна швидкість буде дорівнювати 2 Маха. Бойовий радіус винищувача оцінюють у приблизно 2200 км.

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