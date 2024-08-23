Експерти відзначають "велику винахідливість" українців у вигадуванні способів захисту від безпілотників на полі бою.

США починаючи з осені 2023 року почали поставки танків Abrams в Україну, передавши загалом 31 танк. Ці танки вважаються одними з найкращих у світі, але США передали їх без вкрай важливого компонента захисту, через що українцям довелося самим їх модернізувати.

Як пише Business Insider, США відправили в Україну старі моделі танків, без модернізації броні. Видання зазначає: причина в тому, що США, відповідно до вимог політики, знижують рівень експортних моделей, щоб захистити свої секретні технології.

"Броня зі збідненого урану, яку використовують американці, є абсолютно секретною, і останнє, чого вони хочуть, - щоб вона потрапила до рук росіян", - зазначив Ніколас Драммонд, колишній офіцер британської армії. Відео дня

Однак під час бойових дій танки та бойові машини часто стають мішенню артилерії та безпілотників, і за відсутності сучасної броні Україні потрібно придумати свої власні рішення. У ЗСУ вже заявляли, що броня, якою оснащені танки Abrams, "недостатня" за такої інтенсивності атак.

Видання пише, що Україна виготовила захисні екрани для Abrams і для бойових машин піхоти Bradley. І, як зазначає полковник Хаміш де Бреттон-Гордон, колишній командувач Об'єднаних хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних сил Великої Британії, ці нововведення "дуже, дуже прості, але вельми ефективні".

Безпілотники вплинули на вразливість танків

Решітчаста броня стала необхідною, оскільки на багатьох західних і російських танках, навіть із новішими поліпшеннями броні, захист зверху набагато тонший, ніж в інших місцях на корпусі танка.

Як зазначає Бреттон-Гордон, Abrams був спеціально спроектований і побудований для боротьби з радянськими танками, а не для ухилення від повітряних загроз.

"Ніхто не очікував нападу зверху, тому вони такі вразливі", - каже він.

За його словами, вразливість танків тепер змінилася, оскільки безпілотники можуть атакувати безпосередньо або скидати ручні гранати - через що російські танки вибухали. Західні танки, такі як американський Abrams, мають кращу конструкцію, щоб запобігти цьому, але у машин все ще є вразливості.

Танки також стикаються із загрозою артилерії і протитанкових керованих ракет, що робить бойовий простір для них ще більш небезпечним.

Де Бреттон-Гордон також зазначив, що якби у ЗСУ було більше танків Abrams і Challenger, "вони б використовували їх по-іншому". Але замість цього "крапельна підтримка" змушує українців "битися, тримаючи одну руку за спиною".

Експерт похвалив українців за "велику винахідливість" у вигадуванні способів захисту від безпілотників на полі бою і зазначив, що західні військові стежать за Україною, щоб зрозуміти, чого вони зможуть навчитися.

Танки Abrams в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США передали Україні 31 танк M1A1 Abrams, якими оснастили один батальйон 47-ї механізованої бригади ЗСУ. Воїни вели оборонну кампанію на захід від руїн Авдіївки. Зазначалося, що за кілька місяців важких боїв бригада втратила до восьми танків, здебільшого через російські безпілотники.

Як зазначали аналітики, антидроновий захист став для військової техніки на фронті звичайним явищем. Танки часто оснащуються великими звареними "клітинами", які не дають змоги дронам, що вибухнули, вивести їх з ладу.

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