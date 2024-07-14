Українські військові вдало використовують для цього fpv-дрони.

Цієї весни російська окупаційна армія розробила новий вид транспортного засобу - танк-"черепаху", щоб захищатися від українських fpv-дронів. Однак, Сили оборони швидко зрозуміли і навчились нищити навіть таку ворожу техніку з навареними антенами захисту, повідомляє Forbes.

"Щойно танки-"черепахи" почали повзти вздовж 700-мильної лінії фронту (1160 км) в квітні, українці почали вигадувати способи їх знищення", - йдеться у матеріалі.

Видання навело приклад 108 бригади ТрО, яка все ж зуміла знайти спосіб, як знищувати такі танки РФ. Так, нещодавно група безпілотників бригади SkyForce помітила танк-"черепаху" вздовж лінії фронту на півдні України і націлила на нього щонайменше два своїх fpv. Forbes зазначив, що перший дрон вразив металевий фланг ворожого танку. Незадовго до нього наблизився другий безпілотник і завдав прицільного удару в ту саму сторону. Удари викликали пожежу, яка охопила цілий танк.

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"Російські окупанти твердо переконані, що якщо зверху танка зварити захисну конструкцію типу "барбекю", то це забезпечить гарантований захист від безпілотників. Але оператори групи SkyForce... доводять, що це зовсім не так", - розповіли військові.

У матеріалі наголосили, що цей метод має сенс, адже багато кращих протитанкових ракет мають "тандемні" боєголовки з двома зарядами. Відповідно, перший заряд пробиває дірку в броні танка. Другий заряд вибухає всередині танка, щоб завдати максимальної шкоди.

"Метод подвійного ураження групи SkyForce для танків-"черепах" перетворює пару fpv на фактичну тандемну боєголовку. Один безпілотник, щоб зробити отвір у зовнішній броні. Другий дрон завдасть удару під розбитий снаряд", - підсумувало видання.

Російські танки-"черепахи" на фронті - що відомо

Як раніше писав УНІАН, українські військові оглянули танк-"черепаху" і назвали його "сліпим, дурним та гучним".

"У водія видимості майже немає. Башта танка закріплена на місці. Боєприпасів немає, а головна гармата навіть не стріляє", - сказав український підполковник Сергій Місюра.

Також УНІАН повідомляв, що ЗСУ вперше затрофеїли танк-"черепаху", а його екіпаж потрапив у полон. Відомо, що це зробили бійці 22 ОМБР.

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