Український дипломат вважає, що повідомлення в ЗМІ були частиною російської пропаганди.

Туреччина не постачала Україні касетні боєприпаси. Повідомлення про це можуть бути "частиною російської пропаганди". Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар у коментарі інформагентству "Анадолу".

За його словами, твердження про такі поставки, що раніше з'явилися в ЗМІ, є плітками.

"Я цілком відкидаю ці твердження, які не мають нічого спільного з дійсністю. Ця новина створена в якості "психологічної зброї" з метою шкоди іміджу Туреччини", – заявив Боднар.

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Посол підкреслив, що міжнародне право забороняє використовувати касетні боєприпаси, а Україна дотримується міжнародних правил.

"Подібні твердження готуються спеціально, переслідуючи мету шкоди українсько-турецьким відносинам, а також формування негативного міжнародного іміджу України і Туреччини", - заявив дипломат.

Касетні боєприпаси та міжнародне право

Конвенція про заборону касетних боєприпасів була ухвалена в 2008 році і вступила в силу в 2010-му. Конвенцію підписали більше 100 країн світу і майже всі європейські країни.

У той же час конвенцію не підписали США, Росія, Китай, Польща, Туреччина, Румунія і безліч інших країн. В тому числі Україна. Це означає, що ЗСУ можуть застосовувати касетні боєприпаси в тій мірі, в якій це не суперечить міжнародному гуманітарному праву – тобто не можна застосовувати такі боєприпаси там, де вони можуть завдати шкоди мирному населенню.

11 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що Туреччина деякий час тому почала поставки касетних боєприпасів в Україну.

В ході російського вторгнення підтверджені численні факти застосування касетних боєприпасів з порушенням гуманітарного права з боку агресора.

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