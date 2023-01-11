Ці боєприпаси приблизно в п'ять-десять разів більш смертоносні, ніж стандартні осколково-фугасні снаряди.

Наприкінці 2022 року Туреччина почала відправляти в Україну касетні боєприпаси часів "холодної війни". Про це з посиланням на джерела повідомляє Foreign Policy.

Йдеться про так звані покращені конвенційні боєприпаси подвійного призначення. Кожен снаряд при пострілі розлітається на 88 дрібніших боєприпасів. Сполученим Штатам заборонено експортувати DPICM відповідно до законодавства США через високий рівень браку.

"Це просто показує, що, попри те, що Туреччина в деяких відносинах зближується з Росією, вона стає дійсно важливим прихильником України у військовому відношенні", - цитує видання джерело.

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Як повідомляється, на запит Foreign Policy про підтвердження цієї інформації ні Турецька, ні українська сторона відповіді поки не надали.

За даними видання, DPICM, якими можна стріляти зі стандартних артилерійських знарядь, приблизно в п'ять-десять разів більш смертоносні, ніж стандартні осколково-фугасні снаряди. Посилаючись на знос артилерійських батарей, Україна також запросила у Швеції так звані касетні снаряди BONUS і снаряди малого діаметра, які можуть бути запущені за допомогою HIMARS.

Яку зброю ще отримає Україна?

Як повідомляв УНІАН, раніше канадський уряд анонсував нову партію військової допомоги Україні, до якої увійдуть системи ППО. Зокрема, Канада закупить у США системи ППО NASAMS і передасть їх Україні.

Також стало відомо, що США замовили для України 14 комплексів Vampire для захисту неба. Переносний комплект Vampire дозволить сухопутним військам України виявляти і збивати ворожі безпілотники, а також захищатися від наземних загроз з боку противника.

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