Компанія, яка будує корвети зазначила, що пишається співпрацею з Україною.

Протичовновий корвет ВМС України "Гетьман Іван Виговський" (типу "Ада"), який будується в Туреччині, здійснить своє перше плавання у 2026 році.

Про це сказав генеральний директор турецької суднобудівної компанії STM, яка будує корвети для ВМС України, Озгюр Гюлерюз, передає Укрінформ. Він анонсував, що передача другого військового корабля Україні запланована на початок 2027 року.

"Будівництво другого корабля в рамках проєкту почалося в 2022 році. Цей корабель здійснить своє перше плавання в 2026 році. Другий корабель буде переданий ВМС України в першому кварталі 2027 року", - деталізував Гюлерюз.

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Він зауважив, що Туреччина в суднобудуванні досягла рівня як забезпечення потреб своїх збройних сил, так і допомоги дружнім країнам.

"Ми пишаємося тим, що виробляємо сучасні корвети для України, стратегічного партнера нашої країни… Ми продовжуватимемо роботу щодо зміцнення українського флоту", - пообіцяв гендиректор STM.

Будівництво корветів для ВМС України

Проєкт з будівництва корветів для ВМС України почато у 2020 році. Пізніше була підписана низка документів у сфері безпеки та оборони. Перший новітній корвет "Гетьман Іван Мазепа" було спущено на воду у жовтні 2022 року, а 30 травня цього року почалися навігаційні випробування.

Раніше планувалося, що до 2023 року корабель із частковим оснащенням відбуксирують в Україну на добудову, однак через повномасштабне вторгенння РФ корабель добудували та оснастили у Туреччині.

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