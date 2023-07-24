У Німеччині назвали німецько-польські зусилля з організації ремонту "успішними".

У Німеччині підтвердили домовленість із Польщею щодо створення центру ремонту німецьких танків Leopard 2, які отримали пошкодження на фронті в Україні. Про це повідомив речник Міноборони ФРН Мітко Мюллер на брифінгу в Берліні, повідомляє "Укрінформ".

"Ми вітаємо той факт, що тепер також українські танки Leopard 2А4 можуть ремонтуватися в Польщі", - сказав він.

Мюллер назвав німецько-польські зусилля з організації ремонту "успішними". Водночас він не вказав суми та пропускну спроможність ремонтного центру..

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Також він зазначив, що в майбутньому за межами Німеччини зможуть ремонтувати й інші моделі танків танки Leopard - 2А5 і 2А6.

Ремонт танків Leopard у Польщі - що відомо

Раніше повідомлялося, що в польському місті Ґлівіце почав працювати центр з ремонту та технічного обслуговування танків Leopard, які використовують українські військові.

Перед цим між Німеччиною та Польщею виник конфлікт з цього питання. Берлін планував відмовитися від створення центру для ремонту танків Leopard у Польщі і розмістити його в Німеччині та Литві. За даними ЗМІ, причиною цього були завищені цінові очікування польської сторони.

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