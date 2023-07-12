Німеччина і Польща так і не змогли домовитися, ремонтну базу, ймовірно, буде відкрито в іншій країні.

Уряд Німеччини виходить з угоди з Польщею про ремонт на польській території експлуатованих Україною танків Leopard. Про це поінформовані джерела розповіли німецькому виданню Handelsblatt.

За словами джерел, Берлін незадоволений розцінками на ремонт танків, які пропонують поляки. Оплачувати ремонт повинна Німеччина, і німці вважають запити польської сторони занадто завищеними. Однак у Міністерстві оборони ФРН офіційно повідомили, що остаточне рішення ще не ухвалено і що переговори з польською стороною ще тривають.

Видання зазначає, що питання ремонту переданих Україні танків Leopard стає все гострішим. Крім тих машин, що пошкоджені в бою, є питання по початковому технічному стану деяких танків. Зокрема видання стверджує, що з 14 "Леопардів", поставлених Польщею, 8 прибули в Україну відпочатку несправними.

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Берлін прагнув створити ремонтну базу для цих танків якомога ближче до кордону з Україною. Передбачалося, що танки Leopard 2 версії A5 і a6 будуть ремонтувати в Німеччині і, можливо, також в Литві, а версію А4 – в Польщі. Але проект досі не вийшов зі стадії переговорів, хоча польську ремонтну базу повинні були відкрити ще в травні.

В якості альтернативи "Леопарди", можливо, будуть ремонтувати в самій Україні. Зараз німці обговорюють це з "Укроборонпромом", стверджує видання. Ремонтний майданчик, ймовірно, буде створено в західній Україні, де загроза повітряних ударів нижча.

Проблема з ремонтною базою для "Леопардів"

У квітні Польща і Німеччина досягли попередньої домовленості створити ремонтну базу на польській території, щоб обслуговувати передані Україні танки Leopard. Планувалося, що ремонтна база відкриється вже в травні.

На початку липня німецькі ЗМІ повідомили, що ремонтна база досі не створена, нібито її запуск зриває польська сторона, виставляючи занадто високі розцінки на ремонт (за все платить Німеччина).

3 липня міністри оборони Німеччини та Польщі зустрілися і обговорили цю проблему. У спілкуванні з пресою німецький міністр зазначив, що відводить на завершення переговорів ще 10 днів. Причому він натякнув, що після закінчення цього терміну може бути ухвалено рішення про відкриття ремонтної бази за межами Польщі.

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