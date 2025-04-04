Чеський міністр стверджує, що їхня ініціатива зменшує ефективність російської артилерії уп’ятеро.

Чехія готова щомісяця постачати боєприпаси для України до вересня. Про це заявив очільник зовнішньополітичного відомства країни Ян Ліпавський.

За його словами, для цього наразі є необхідні кошти в рамках "чеської ініціативи", запровадженої на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пише Радіо Свобода.

"Нам вдалося забезпечити фінансування, завдяки якому ця ініціатива тепер має достатньо ресурсів для щомісячного постачання боєприпасів Україні до вересня. Це завдяки внескам Канади, Норвегії, Нідерландів та Данії", - розповів Ліпавський.

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Чеський міністр стверджує, що їхня ініціатива зменшує ефективність російської артилерії уп’ятеро та допомогла змінити співвідношення кількості снарядів України та Росії з 1:10 до 1:2.

Чеська ініціатива - останні новини

На початку року стало відомо, що чеський уряд планує організувати нову закупівлю боєприпасів для України. Ліпавський казав, що Чехія вивчала можливі способи фінансування нової ініціативи.

Відповідаючи на запитання про те, скільки часу знадобиться на доставку боєприпасів в Україну, Ліпавський зазначав, що це залежить "насамперед від політичної волі та фінансування".

Пізніше стало відомо, що чеська опозиційна партія ANO екс-прем'єр міністра Андрея Бабіша, яка лідирує в опитуваннях громадської думки перед жовтневими виборами, пообіцяла призупинити ініціативу щодо боєприпасів, якщо повернеться до влади.

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