Зараз Чехія вивчає можливі способи фінансування нової ініціативи.

Чеський уряд планує цього року організувати нову закупівлю боєприпасів для України. Про це заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Ми знаємо, що війна продовжиться і нам, як і раніше, будуть потрібні боєприпаси у 2025 році. Я не можу назвати конкретну цифру за новою ініціативою цього року, оскільки не хочу ставити перед собою мету. Ми повинні надати Україні те, чого вона потребує", - сказав він.

Ліпавський додав, що наразі Чехія вивчає можливі способи фінансування нової ініціативи, "а потім подивимося, скільки патронів ми зможемо отримати за ці гроші".

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Відповідаючи на запитання про те, скільки часу знадобиться на доставку боєприпасів в Україну, Ліпавський зазначив, що це залежить "насамперед від політичної волі та фінансування".

"Неможливо в загальних рисах сказати, скільки часу буде потрібно, щоб боєприпаси нарешті прибули в Україну. Це залежить від походження і технічного стану боєприпасів. Іноді їх все ще необхідно адаптувати, відремонтувати або загалом удосконалити, щоб їх можна було надійно використовувати в Україні", - сказав він.

Глава МЗС підкреслив, що у світі ще достатньо боєприпасів, які можна було б закупити:

"Це питання політичної волі, і якщо багато держав-членів ЄС знову приєднаються до нашої ініціативи, ми зможемо багато чого досягти для України".

Він також зазначив, що минулого року Чеська Республіка виконала заявлену мету - поставити Україні 1,5 мільйона одиниць боєприпасів, третина з яких - калібру 155 мм. "Це зіграло важливу роль у встановленні паритету на полі бою в Україні", - сказав Ліпавський.

Чехія та Україна

Раніше посол України в Чехії Василь Зварич заявив, що чеська ініціатива з постачання Україні боєприпасів продовжиться і наступного, 2025 року, вже підписано відповідні меморандуми, заявив новопризначений.

Також прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала розповів про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої вони обговорювали війну в Україні. Політик повідомив, що був приємно здивований цією розмовою.

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