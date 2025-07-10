Наразі дана розробка перебуває на стадії випробувань.

Французький стартап Harmattan AI на замовлення від департаменту оборонних закупівель Міноборони Франції розробив рідкісний зенітний дрон, що отримав назву Gobi, пише видання Defence Express.

Під час розробки даного зенітного дрона компанія використовувала штучний інтелект з машинним зором, який здатен самонаводитися на ціль.

За даними видання, розробка вже проходить стадію випробовування та демонструє успішне перехоплення цілей. Зенітний дрон Gobi було спеціально розроблено для того, щоб перехоплювати інші БПЛА.

Аналітики зазначають, що дрон здатен розвивати швидкість до 250 км/год та може уразити ціль на відстані до 5 км. Запуск зенітного дрону відбувається автоматично після того, як система дасть відповідну команду та проводить сканування повітряного простору на загрози.

В матеріалі йдеться, що після того, як зенітний дрон запустили, він летить до точки перехоплення, яка динамічно обраховується. У дрона є головка самонаведення, завдяки якій відбувається точність ураження цілі на термінальному етапі.

В описі до зенітного дрону також вказано, що при наближенні до ворожої цілі, Gobi переходить у режим наведення з метою високоточного перехоплення. В цей момент він використовує бортові інфрачервоні та радіолокаційні системи.

Система комп'ютерного зору здатна визначити, яка точка удару буде оптимальною й за потреби відбувається автоматична корекція траєкторії.

Однак, як зазначає видання, з опису характеристик зенітного дрону не зовсім зрозуміло, чи оснащений він радіолокаційною головкою наведення, яку має, наприклад, дрон Coyote 2 від Raytheon 2. Можливо, він отримує дані радіолокації з землі.

"Родзинкою" зентіного дрону Gobi є відсутність бойової частини. Тобто, він не тільки повинен врізатися в ворожу ціль, а за рахунок таранного удару зламати в нього гвинт.

Як можна побачити на відео з випробувать дрона, йому вже це вдалося зробити. Оскільки, Gobi не є багаторазовим, ідея знищувати ворожу ціль таким чином, можливо, пов’язана з економією вартості.

Також є ще один важливий нюанс - візуальна система самонаведення залежить від того, наскільки видно ціль. Тобто, під питанням залишається робота дрона при поганих погодних умовах - у хмарах, під час туману, дощу або снігу.

Роль БПЛА у війні в Україні

Раніше Уніан повідомляв, що для операторів дронів на фронті запровадили "відеоігрові стимули" - за успішно виконану задачу їм нараховують очки, які вони можуть використати на придбання необхідного спорядження.

Також ми писали, за даними аналітиків, до осені Росія цілком зможе запускати по Україні до 1000 дронів за один залп, оскільки продовжує нарощувати темпи виробництва дронів.

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