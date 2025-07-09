За словами аналітиків, російський воєнпром продовжує нарощувати виробництво безпілотників.

Росія нарощує промислові потужності для масового виробництва одноразових вибухових безпілотників, і нові нічні рекорди б'ються щотижня. Про це The New York Times.

Зазначається, що більшість з атак відзначені збільшенням числа запущених дронів на десяток або кілька десятків. Атака в середу, 9 липня, встановила рекорд за кількістю запущених дронів і ракет за одну ніч від початку війни.

За даними Військово-повітряних сил України, у середу Росія запустила 728 дронів, що вибухають, і хибних цілей. Це на 189 дронів більше, ніж під час попереднього рекордного залпу з 539 дронів, який відбувся в п'ятницю.

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"У міру того, як російська промисловість продовжує нарощувати темпи, військові аналітики очікують, що до осені Росія регулярно запускатиме понад 1000 дронів за один залп", - ідеться в статті.

Видання пише, що аналітики інтерпретували деякі ракетні удари по Західній Україні як спроби перехопити західну зброю під час перетину кордону з Польщею або як удари по військових складах чи аеродромах.

Зазначається, що недорогі, серійно випущені безпілотники зараз становлять найбільшу загрозу для України. Однак ракети "Кинджал" є важливою зброєю для Росії в геополітичному плані. Їх може збити тільки одна система ППО з арсеналу України: американські ракети "Петріот". Хоча Київ може закуповувати європейські аналоги інших видів озброєння, що поставляються Вашингтоном, він залежить від адміністрації Трампа в питанні підтримки постачань "Петріотів".

Удари РФ по Україні

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія сьогодні застосувала рекордну кількість дронів для удару по Україні, серед яких трохи більше ніж 300 - це "шахеди".

Він зазначив, що всіх засобів повітряного нападу було аж 741 - це і ракети, і дрони, зокрема дрони-імітатори. За його словами, по Україні була величезна масована атака з різних напрямків.

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