Дрон ймовірно може бути озброєний торпедами, мінами або ракетами, що відрізняє його від західних аналогів.

Китай активно впроваджує військово-морські інновації. Свіже фото демонструє одне з його останніх творінь – надвеликий підводний безпілотник, або Extreme Long-duration Unmanned Underwater Vehicle (XLUUV). Про це повідомляє Naval News.

На фото можна бачити апарат, який перевозиться вантажівкою через китайське місто. На перший погляд об'єкт може здатися фюзеляжем літака. Але при ближчому розгляді виявляється, що це, швидше за все, безекіпажний підводний апарат невідомого типу.

Вантажівка дозволяє оцінити його розміри. Довжина дрону, ймовірно, становить приблизно 11-12 метрів, а висота – близько 1,8 метра. Ширина, ймовірно, аналогічна. Це робить його одним з найбільших апаратів такого типу в світі.

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Аналіз відомих розробок дозволяє припустити, що дрон може бути пов'язаним із проєктом UUV-300, який представили на виставці DSA 2024. На думку фахівців, новий апарат може нести торпеди, міни або ракети.

Підводний безпілотник UUV-300 розрахований на експорт, тому, ймовірно, існують окремі типи, призначені для використання китайськими ВМС.

Відомо, що Китай випробував щонайменше п’ять різних типів XLUUV, і цілком ймовірно, що кілька з них надійдуть на озброєння. Такий підхід дає КНР значну перевагу над західними країнами, які, як правило, розробляють лише один або два типи XLUUV для своїх власних потреб.

Нові китайські кораблі – що відомо

Може здатися, що китайці роблять ставку на безекіпажні кораблі, але це справедливо лише частково, адже основні зусилля КНР зосереджені на "‎звичайних"‎ субмаринах, есмінцях і авіаносцях, які мають екіпажі з десятків або навіть сотень осіб.

Нагадаємо, нещодавно Китай створив унікальний десантний корабель Type 076 із електромагнітною катапультою.

Такі кораблі спеціалізуються на перевезенні морських піхотинців та їхнього спорядження для висадки на берег і гелікоптерних десантах. Однак завдяки своїм розмірам і наявності катапульти Type 076 зможе також запускати великі БпЛА.

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