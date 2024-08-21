Це просто випробувальна платформа для пілотованих підводних човнів.

Тайвань, готуючись до збройного протистояння з Китаєм, створив власний підводний безпілотник, і це могло б стати демонстрацією військово-морської могутності, але не в цьому випадку. Як пише The Guardian, новий підводний човен Smart Dragon не здатен вести бій. Замість цього він є виключно випробувальною платформою для запланованої флотилії з восьми нових пілотованих підводних човнів тайванського флоту.

Як пише видання, вперше Smart Dragon був представлений публіці в травні, тоді ж стали відомі його параметри - 30 метрів завдовжки і 3,5 метра завширшки. За розміром він схожий на деякі з більших безпілотників, що перебувають у розробці в інших країнах, зокрема, Orca ВМС США.

Однак на відміну від інших підводних безпілотників, Smart Dragon не планується використовувати у воєнний час для спостереження, постановки мін або протикорабельних атак. Міністр національної оборони Тайваню Гу Лісюн зазначив, що у Smart Dragon навіть немає повного міцного корпусу, що дозволяє судну занурюватися глибоко під поверхню.

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Замість цього він оснащений відсіками, де виробники можуть встановлювати і тестувати обладнання, яке вони мають намір побудувати для восьми пілотованих підводних човнів.

Як зазначає The Guardian, таке виключно прикладне використання Smart Dragon - втрачена можливість для Тайваню.

Так, безпілотні ударні підводні човни США Orca, наприклад, можуть місяцями затримуватися в Тайванській протоці, стежачи за китайськими військовими кораблями. У разі війни Orca могли б передавати місце розташування китайських кораблів іншим силам - або атакувати самостійно.

Тайванський флот виграв би від аналогічної можливості. Він виграв би ще більше, якби міг поєднувати безпілотники з повітряними дронамі і високоточними боєприпасами на поверхні і в повітрі, за прикладом України, яка позбавила російський флот контролю над Чорним морем за допомогою комбінації безпілотних катерів-камікадзе і протикорабельних ракет, вважає The Guardian.

Конфлікт Китаю і Тайваню

Китайське вторгнення на Тайвань матиме гірші глобальні наслідки, ніж напад Росії на Україну або пандемія Covid-19, заявив президент країни.

Водночас США у війні з Китаєм можуть вичерпати свої боєприпаси протягом трьох-чотирьох тижнів.

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