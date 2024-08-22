Водночас він закликав не купувати БПЛА у Китаю.

Україна має реалізувати ідею з мільйоном дронів не лише в теорії чи у вигляді піар-акції, а й на практиці, заявив голова Служби зовнішньої розвідки (2005-2010), генерал армії України Микола Маломуж.

"Вона повинна готуватися нашими виробництвами - а їх зараз понад 600, закордонними - їх десятки. Це дрони високоточного рівня, дрони балістичного типу, які несуть заряди до пів тонни. Які можуть знищити будь-які пускові установки, боєприпаси будь-якого типу захищеності, аеродроми з літаками. Це вже буде нова війна. Генеруючи всі сили та засоби, за пів року ми повинні мати ці мільйони дронів, які будуть вироблені нами, поставлені американцями, британцями європейцями", - пояснив Маломуж в ефірі "Київ 24".

Також він додав, що Україна може закуповувати дрони й на інших зовнішніх ринках, за виключенням Китаю. Оскільки Москва також закуповує БПЛА у Пекіну - вона має можливість "садити" українські дрони своїми засобами РЕБ.

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"Це не годиться. Повинна бути інша модель, технологічні можливості захисту - дрони невидимки та інші системи наведення. Вони сьогодні є в системі активного виробництва. І я думаю, що в найближчі періоди згенерувавши всі сили - і виробничі і технологічні, фінансові, закордонні - ми зможемо організувати армію дронів, які будуть бити по центрах прийняття рішень", – додав Маломуж.

Водночас він відзначив, що такі удари матимуть сенс виключно в момент стратегічних наступальних операцій Сил оборони: "Це буде момент істини. Не просто бити для того, щоб бити. Це не змінить ситуацію, адже там знаходяться потужні підземні бункери від ядерних бомб. Доволі швидко вони освояться і будуть там ховатися. А якщо будуть успіхи на фронті - буде повна дезорієнтація. А ще й удари по центрах прийняття рішень - це вже буде дезорганізація всієї системи".

Українські БПЛА: останні новини

У ніч на 21 серпня жителі різних регіонів Росії повідомляли про вибухи та роботу протиповітряної оборони. Мер Москви Собянін заявив про збиття десятьох дронів під час однієї з наймасштабніших "за весь час" атак.

Очільник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що цілями атаки були центр радіотехнічної розвідки, аеропорт "Остаф'єво" в Москві та авіабаза "Міллерово" в Ростовській області. В ній задіяли близько 50 безпілотників.

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