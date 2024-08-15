Підрядники встановили на безпілотники для ЗСУ навігаційне обладнання низької якості.

Триває війна в Україні, і підприємець з Київщини організував поставку для Збройних сил України тисячі бракованих FPV-дронів.

Про це повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, оборудку організував директор приватної компанії із Київської області, яка спеціалізується на виробництві безпілотних систем.

"На початку цього року підприємець виграв тендер на придбання 1 тис. FPV-дронів для потреб ЗСУ, що проводила Нетішинська міськрада (Хмельницька область, - УНІАН). Загальна вартість укладених контрактів становила 16,4 млн грн, з яких, за даними слідства, власник компанії-виробника вкрав майже третину", - зазначають в СБУ.

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В повідомленні сказано, що для реалізації схеми підрядники встановили на безпілотники навігаційне обладнання низької якості - відеокамери та відеопередавачі не відповідали заявленим вимогам до технічних характеристик БПЛА.

"Тим самим фігурант штучно занизив вартість виробництва дронів, а отриману "різницю" привласнив."Накрутка" на кожному безпілотнику становила від 4 до 7,5 тис. грн, залежно від його виду", - зазначили в СБУ.

Підприємцю оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великому розмірі).

В СБУ зазначають, що зараз вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Як повідомляв УНІАН, чим більше на фронті дешевих безпілотників, тим більше проблем з їх експлуатацією. Журналісти Reuters зазначали ще в січні 2024 року, що багато БПЛА, переданих військовим, поспіхом зібрали волонтери, і вони бувають досить низької якості.

Військовий з позивним "Сем" зазначав, що найчастішими проблемами є з відеозв’язком і з каналом керування. І більшість із них виникає через неякісні деталі, які дуже часто використовують, щоб зробити дрони ще дешевшими

Зважаючи на наявні проблеми, оператори закликають випробовувати БПЛА перед їх передачею на фронт. Боєць з позивним "Фест"зазначав, що крім втрати самого безпілотника втрачається і боєприпас, який є недешевим.

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